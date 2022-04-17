«Схеми» ідентифікували першого загиблого моряка з крейсера «Москва»

Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера «Москва» був повністю евакуйований, журналісти «Схем» знайшли першого загиблого російського моряка зі складу екіпажу – ним виявився мічман судна 41-річний удмурт Іван Вахрушев.

Він служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку «Москви». Вахрушев родом із села Нічкіно Сарапульського району Удмуртської республіки РФ.

При цьому, Міноборони РФ стверджує, що всі члени екіпажу «вижили».

«Схеми» відшукали у соцмережах пост Варвари Вахрушевої, в якому вона повідомила, що її чоловік загинув під час «виконання своїх обов’язків». Вона виклала фото чоловіка, одягненого в офіцерську форму Військово-морських сил РФ з погонами мічмана.

Вона підтвердила, що її чоловік загинув в результаті затоплення крейсера «Москва». При цьому обставин загибелі Вахрушева дружині не повідомили. «Тіло його знайшли. Повідомили у четвер (14 квітня), – зізналася Вахрушева.

Нагадаємо, 13 квітня ракетний крейсер «Москва» був ушкоджений ударами протикорабельних крилатих ракет «Нептун», випущених захисниками України.

14 квітня «Москва» затонула.