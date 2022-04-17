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Збройні сили у суботу збили 13 повітряних цілей

Збройні сили у суботу збили 13 повітряних цілей
Фото: Cергій Гайдай

16 квітня зенітні-ракетні підрозділи Повітряних Сил та підрозділи ООС уразили 13 повітряних цілей російських окупантів. 

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ

Зокрема, було збито один літак, один вертоліт, п’ять безпілотних літальних апаратів та шість крилатих ракет.

«Авіація Повітряних Сил – штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів, надали вогневу підтримку українським військам на кількох стратегічних напрямках, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів по російських окупантах», – зазначається у повідомленні. 

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ знищили близько 20100 чоловік особового складу армії РФ, 762 танки, 163 літаки та 145 гелікоптерів ворога.

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