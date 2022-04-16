Першочергово житло отримають українці, будинки яких знищили окупанти, – Зеленський

Квартирами хочуть забезпечити кожного, хто працював і працює в інтересах суспільства, але досі не має власної нерухомості.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розширення програми із надання житла. Першочергово тимчасові помешкання отримають українці, чиї домівки знищили росіяни під час війни.

Про це він повідомив у зверненні. Президент пояснив, що ще минулого року ставив завдання уряду – зробити все, щоб цьогоріч можна було забезпечити житлом усіх ветеранів, які стояли в черзі. Далі планували перейти до забезпечення житлом усіх наших військових.

"А зараз ми фактично розширюємо те минулорічне завдання на масштаб усієї держави й деталізуємо його так, щоб це було справжньою модернізацією українських міст і українських громад. А ще поєднуємо це з програмою енергомодернізації житла. Як результат – буде кілька етапів", – розповів президент.

На першому етапі тимчасовим житлом забезпечать переселенців, чиї будинки зруйновані повністю. Там мешкатимуть, допоки їхні домівки не відновлять або не дадуть компенсацію грошима чи новими будинками.

На другому етапі будуть відновлювати пошкоджені міста й громади. На третьому – забезпечать житлом усіх, то захищав чи захищає зараз державу, хто працював чи працює в інтересах суспільства, а власного житла так і не має.

"Не може більше бути такого, що людина віддає все життя військовій службі, але виходить на пенсію, не маючи власної квартири. Не може більше бути такого, що син чи донька захищають Україну на війні, а батько й мати не мають власного житла та змушені жити на зйомній квартирі чи шукати інші варіанти. Не може більше бути такого, що лікар чи медична сестричка, вчитель чи правоохоронець усе життя чесно віддають справі, а залишаються в гуртожитку на десятки років, якщо не на все життя", – заявив Зеленський.

Для реалізації проєкту залучаються провідні архітектори, увесь потенціал держави та міжнародну підтримку.

Щодо Маріуполя глава держави зазначив, що не було такого дня, щоб влада не намагалася знайти військове чи дипломатичне рішення для порятунку людей. Нелюдською ситуацію в Маріуполі зробила Росія.

"Свідомо зробила. І свідомо продовжує знищувати міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто там є, в Маріуполі.Вплинути на це можна тільки двома шляхами. Або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, причому, без перебільшення, негайно. Щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною", – підкреслив Зеленський.

Маріуполь, а також посилення санкцій проти Росії та оборонну підтримку Зеленський обговорив сьогодні в телефонній розмові з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном і з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон.

Президент у зверненні також зауважив, що зараз готується проєкт меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь та Бучу з Києвом. Історію людей, які рятувалися цим мостом та цією дорогою в Київ від російських загарбників.

Наприкінці звернення Зеленський додав, що традиційно підписав указ про нагородження наших захисників. 186 військовослужбовців Збройних Сил України. 13 військовослужбовців Головного управління розвідки. Двоє працівників Служби безпеки України та Національної гвардії.

Нагадаємо, що в українських містах, понищених російськими військовими, починають встановлювати модульні будинки. В них мешкатимуть люди, які втратили житло.