Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди з військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.
Про це повідомили у Держспецзв’язку.
Зеленський наголосив, що завдяки їхній роботі сьогодні ЗСУ та цивільне населення мають надійний зв’язок, зокрема і з органами державної влади.
“Дуже важливо, що ми маємо сучасний, майже безперебійний з першого дня війни зв’язок із нашими західними партнерами”, – акцентував Зеленський.
За словами Президента, це дає змогу розв'язувати безліч важливих питань як на воєнному, так і на дипломатичному фронті.
Президент подякував зв’язківцям за службу, побажав міцного здоров’я та зазначив, що їхні сім’ї можуть пишатися такими рідними.
Нагороди особисто від Президента отримали:
Орден Данила Галицького
- полковник Андрій Лоза,
- полковник Олександр Мельниченко,
- підполковник Дмитро Шепетковський.
медаль “За бездоганну службу” II ступеня
- полковник Олександр Реплянчук,
медаль “За бездоганну службу” III ступеня
- полковник Ірина Калита,
- полковник Андрій Мусієнко,
- майор Денис Єресь,
- майор Віталій Клименко,
- полковник Сергій Чобітько,
- майор Денис Воробей,
медаль “За військову службу Україні”
- капітан Олег Гаращук.