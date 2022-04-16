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Президент вручив ордени та медалі військовим Держспецзв’язку (список)

Зеленський наголосив, що завдяки їхній роботі сьогодні ЗСУ та цивільне населення мають надійний зв’язок.

Президент вручив ордени та медалі військовим Держспецзв’язку (список)
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди з військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Про це повідомили у Держспецзв’язку.

Зеленський наголосив, що завдяки їхній роботі сьогодні ЗСУ та цивільне населення мають надійний зв’язок, зокрема і з органами державної влади.

“Дуже важливо, що ми маємо сучасний, майже безперебійний з першого дня війни зв’язок із нашими західними партнерами”, – акцентував Зеленський.

За словами Президента, це дає змогу розв'язувати безліч важливих питань як на воєнному, так і на дипломатичному фронті.

Президент подякував зв’язківцям за службу, побажав міцного здоров’я та зазначив, що їхні сім’ї можуть пишатися такими рідними.

Фото: president.gov.ua

Нагороди особисто від Президента отримали:

Орден Данила Галицького

  • полковник Андрій Лоза,
  • полковник Олександр Мельниченко,
  • підполковник Дмитро Шепетковський.

медаль “За бездоганну службу” II ступеня

  • полковник Олександр Реплянчук,

медаль “За бездоганну службу” III ступеня

  • полковник Ірина Калита,
  • полковник Андрій Мусієнко,
  • майор Денис Єресь,
  • майор Віталій Клименко,
  • полковник Сергій Чобітько,
  • майор Денис Воробей,

медаль “За військову службу Україні”

  • капітан Олег Гаращук.
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