Відновлено електроживлення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні

Сьогодні, 16 квітня відновили електроживлення одного з ядерних об’єктів НАЕК Енергоатома – Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомили у державному підприємстві.

Розпочалося налаштування обладнання та приладів для його нормальної роботи.

“Дякуємо за якісну та оперативну роботу ДТЕК Регіональні київські електромережі, Державній спеціальній службі транспорту, Міноборони України, Державному агентству з управління зоною відчуження”, – зазначили в Енергоатомі.

Нагадаємо, "Енергоатом" буде розробляти нову програму захисту ядерних об'єктів України, щоб підвищити їхню обороноздатність. При цьому врахують досвід військової агресії Росії.