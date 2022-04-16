ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
ГоловнаСуспільствоЖиття

Відновлено електроживлення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні

Розпочалося налаштування обладнання.

Відновлено електроживлення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні
Фото: Енергоатом

Сьогодні, 16 квітня відновили електроживлення одного з ядерних об’єктів НАЕК Енергоатома – Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомили у державному підприємстві.

Розпочалося налаштування обладнання та приладів для його нормальної роботи.

“Дякуємо за якісну та оперативну роботу ДТЕК Регіональні київські електромережі, Державній спеціальній службі транспорту, Міноборони України, Державному агентству з управління зоною відчуження”, – зазначили в Енергоатомі.

Нагадаємо, "Енергоатом" буде розробляти нову програму захисту ядерних об'єктів України, щоб підвищити їхню обороноздатність. При цьому врахують досвід військової агресії Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також