Унаслідок збройної агресії Росії 341 українська дитина була госпіталізована, – Денісова

Станом на 16 квітня внаслідок збройної агресії Росії 341 дитина проходила лікування в закладах охорони здоров’я.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова з посиланням на Міністерства охорони здоров’я України.

З них 174 – продовжують лікування, 150 – виписані, 5 дітей померли.

93% госпіталізованих дітей отримали мінно-вибухові або вогнепальні поранення.

Діти віком від 7 до 14 років є найбільш уразливою групою. 179 дітей такої вікової категорії зазнали поранень.

У 3% дітей (12 осіб), які проходили лікування, наслідком є ампутація кінцівок.

Кількість постраждалих далеко не є остаточною, оскільки об’єктивне її визначення неможливе через бойові дії.

“Військова агресія Росії щоденно призводить до порушення права на життя та охорону здоров’я дитини, гарантованого статтею 6 Конвенції ООН про права дитини. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав дитини в Україні. Я закликаю міжнародних партнерів закрити небо над Україною та надати зброю для боротьби з країною-агресором рф”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку війни російські окупанти вбили 200 дітей та більш як 360 отримали поранення.