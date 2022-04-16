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Спрощене ЗНО можна буде писати і в Україні, і за кордоном, фізична присутність – обов’язкова

На території країн ЄС вони зможуть скласти тест або у столицях європейських держав або на базі вишів.

Спрощене ЗНО можна буде писати і в Україні, і за кордоном, фізична присутність – обов’язкова
Фото: pik.net.ua

Національний мультипредметний тест можна буде скласти і в Україні, і за кордоном, однак фізична присутність буде обов’язковою.

Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, повідомила пресслужба Міносвіти.

Тест міститиме три дисципліни: українська мова, математика та історія України (по 20 завдань з кожної дисципліни).

Тест писатимуть протягом 90 хвилин – не в режимі онлайн, а в навчальних закладах.

Буде можливість перерватися під час повітряної тривоги і потім продовжити складати тест.

“Абітурієнти, які закінчили 11 клас і бажають вступати в заклади вищої освіти України, будуть мати таку змогу. На території країн ЄС вони зможуть скласти національний мультипредметний тест або у столицях європейських держав, або на базі університетів цих країн”, – сказав Шкарлет.

Додамо, реєстрацію на участь у національному мультипредметному тесті – спрощеному варіанті ЗНО – продовжено до 19 квітня.

Нагадаємо, національний мультипредметний тест майбутні вступники, попередньо, складатимуть у липні.

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