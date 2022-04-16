12 квітня в місті попрощалися із двома загиблими "у ході спецоперації" військовими.

У російському Санкт-Петербурзі поховали заступника командувача восьмої армії РФ генерал-майора Володимира Фролова, який загинув в Україні.

Про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка" із посиланням на пресслужбу адміністрації Петербурга.

Похорон відбувся на Серафимівському цвинтарі з військовими почестями, у церемонії взяв участь губернатор Олександр Бєглов. За словами губернатора, Фролов "поліг смертю хоробрих" в Україні.

Фото: Фонтанка

Фото: Фонтанка

Видання пише, що 12 квітня у Петербурзі з військовими почестями попрощалися з підполковником Мірасом Башаковим, який загинув "у ході спецоперації". Співчуття рідним та близьким російського офіцера також висловив губернатор міста.

Того ж дня у Петербурзі попрощалися зі старшим прапорщиком Артемом Пановим. Загиблого військовослужбовця поховали у селищі Старо-Панове.

8-ма гвардійська загальновійськова ордена Леніна армія (8 ЗА, в/ч 33744) – військове об'єднання Сухопутних військ Збройних сил Росії чисельністю в армію. Перебуває у складі Південного військового округу. Штаб армії – м. Новочеркаськ.

Армію почали відновлювати у 2017 році на кордоні з Україною. У 2022 році частини армії брали участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну.