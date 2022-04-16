У Рівненській області церкви працюватимуть у ніч на Великдень, незважаючи на комендантську годину

Людей, які захочуть узяти участь у богослужіннях, проінформують про найближчі бомбосховища.

У Рівненській області дозволили працювати церквам і храмам у ніч на Великдень. Таке рішення ухвалила Рада оборони області. Водночас комендантську годину там не скасовують.

Про це йдеться у телеграмі керівника Рівненської ОВА Віталія Коваля.

У ніч на Великдень дозволили роботу лише культових споруд, пересування до місць проведення богослужінь і перебування поблизу церков громадян у межах населених пунктів Рівненської області.

Крім того, в облраді Рівненщини дозволили роботу громадського транспорту на час богослужіння "від" та "до" храмів. Водночас, як наголосили в Рівненській ОВА, ризик авіаударів ворога залишається, тому в області планують забезпечення перебування в культових спорудах мінімальної кількості парафіян.

Людей, які захочуть взяти участь у богослужіннях у ніч на Великдень, проінформують про найближчі місця укриттів і бомбосховища.

"Закликаю вірян максимально залишитися вдома. Освячення великодніх кошиків проводитиметься щогодини", – звернувся до людей Коваль.

Очільник ОВА Рівненщини повідомив, що великодні богослужіння транслюватимуться онлайн.

Нагадаємо, що на Рівненщині комендантська година діє з 22:00 до 6:00.

11 квітня в місті Ірпінь, що на Київщині, посилили комендантську годину. Вона діяла з 6:00 12 квітня до 9:00 15 квітня.