В Ірпені посилили комендантську годину, - Кулеба

У місті Ірпінь, що на Київщині, посилили комендантську годину.

Про це у своєму Telegram повідомив голова гуманітарного штабу Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Тимчасові обмеження діятимуть в адміністративних межах міста з 6:00 12 квітня до 9:00 15 квітня", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що на період дії комендантської години заборонено перебувати на вулицях, відвідувати громадські місця, перетинати місто транспортом або пішки.

"Виключення – за наявності спеціальної перепустки та посвідчення особи", - додав голова гуманітарного штабу Київської ОВА.

Нагадаємо, посилену комендантську годину ввели на Одещині. Там вона тривала з 21:00 9 квітня по 6:00 11 квітня.

Також посилили комендантську годину в Гостомелі. Вона розпочалася о 6.00 7 квітня і триватиме до 6.00 14 квітня.