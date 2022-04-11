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В Ірпені посилили комендантську годину, - Кулеба

Тимчасові обмеження діятимуть із 6:00 12 квітня по 9:00 15 квітня.

В Ірпені посилили комендантську годину, - Кулеба
Фото: kyivcity.gov.ua

У місті Ірпінь, що на Київщині, посилили комендантську годину.

Про це у своєму Telegram повідомив голова гуманітарного штабу Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Тимчасові обмеження діятимуть в адміністративних межах міста з 6:00 12 квітня до 9:00 15 квітня", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що на період дії комендантської години заборонено перебувати на вулицях, відвідувати громадські місця, перетинати місто транспортом або пішки. 

"Виключення – за наявності спеціальної перепустки та посвідчення особи", - додав голова гуманітарного штабу Київської ОВА.

Нагадаємо, посилену комендантську годину ввели на Одещині. Там вона тривала з 21:00 9 квітня по 6:00 11 квітня.

Також посилили комендантську годину в Гостомелі. Вона розпочалася о 6.00 7 квітня і триватиме до 6.00 14 квітня.

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