Майже третина сил росармії втратила свою боєздатність, - ЗМІ

Це говорить про більші втрати, ніж вважалося раніше, кажуть на Заході.

Джерела журналістів у західних розвідувальних відомствах підтверджують, що майже третина сил, які зосередила Російська Федерація в середині лютого для вторгнення в Україну, втратили свою боєздатність.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на CNN та кореспондента ВВС Марка Урбана.

"За даними західного чиновника, кількість російських батальйонних тактичних груп (по 700-1000 солдатів кожна), які виявилися неефективними у війні в Україні, становить 37-38, тоді як 90 залишаються в строю. Це говорить про більші втрати, ніж вважалося раніше", - зазначає Урбан.

The number of Russian battalion tactical groups (700-1k soldiers each) rendered combat ineffective in the Ukraine war so far has been reassessed at 37-38 according to a western official, leaving 90 operational. That suggests heavier losses than previously thought — Mark Urban (@MarkUrban01) April 11, 2022

Журналісти CNN під час спілкування з високопосадовцем Пентагону з’ясували - наразі Росія посилено підвозить до своїх передових підрозділів на сході України тилове забезпечення та посилює їх допоміжними засобами.

Так, конвой, який помітили супутники у селищі Великий Бурлук на Харківщині, скоріш за все рухався в Ізюм для посилення російських військ. У його складі американська розвідка побачила техніку для командування й управління польовими штабами, підтримки для піхоти, можливо, безпілотники.

Нагадаємо, за даними української розвідки, стан російської розконсервованої техніки вкрай незадовільний. До прикладу, у 4-й танковій дивізії з 10 "розконсервованих" танків лише один знаходиться в працездатному стані.

За повідомленням СБУ, російські солдати відмовляються йти у наступ і саботують накази керівництва. Деякі з їхніх підрозділів уже на межі бунту.