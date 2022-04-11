Відтік капіталу з Росії виріс до $64,2 млрд

Причиною цьмоу стало військове вторгнення в Україну та санкції проти РФ.

Чистий відтік капіталу з Росії в першому кварталі 2022 року збільшився до $64,2 млрд, порівняно із $17,5 млрд за аналогічний період минулого року.

Про це пише російське видання "Коммерсант" з посиланням на дані Центробанку РФ.

Усього за підсумками 2021 року відтік капіталу становив $72,6 млрд.

Причиною цьмоу стало військове вторгнення в Україну та санкції проти РФ. На тлі цих подій іноземні інвестори почали активно виводити свої активи з країни-агресорки.

"Профіцит поточних операцій у першому кварталі 2022 року зріс у 2,6 раза, до $58,2 млрд. У першому кварталі 2021 року цей показник становив $22,5 млрд. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Росії за підсумками кварталу становило $66,3 млрд, що у 2,6 раза більше, ніж у результаті аналогічного періоду 2021 року. Тоді цей показник становив $25,8 млрд", - йдеться у повідомленні.

Через великий обсяг виведених коштів Центробанк РФ обмежив можливість виведення активів за кордон, у тому числі - для іноземних інвесторів.

Нагадаємо, 7 березня Євросоюз і США припинили постачати готівкові євро і долари в Росію. Раніше США та ЄС наклали санкції на низку російських банків, а також на Центробанк РФ, заморозивши його валютні активи.

Про припинення своєї діяльності в Росії оголосили міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard.

4 квітня Мінфін РФ переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату в доларах. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги РФ в іноземній валюті з CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт. У S&P проінформували, що у РФ тепер є 30 днів, щоб не допустити дефолт.

9 березня Fitch обвалило кредитний рейтинг РФ до переддефолтного стану.

За прогнозами аналітиків американської фінансової корпорації Morgan Stanle, РФ вже найближчими місяцями ризикує втратити платоспроможність. Аналітики компанії прогнозують Росії дефолт "у венесуельському стилі" вже цього місяця.

Раніше про те, що санкції за військове вторгнення в Україну можуть привести Росію до дефолту, попереджали також аналітики JPMorgan.

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов погрожує "судитися", якщо Захід оголосить дефолт за євробондами. При цьому він не уточнив юридичні можливості Росії, а також не сказав, де може відбутися це судове засідання.