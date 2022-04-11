Ворожі спецслужби оплачували йому навчання і поїздки за кордон.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російських спецслужб, який працював в адміністрації колишнього президента та інших державних структурах.

Про це повідомила пресслужба СБУ і оприлюднила відео, де зрадник розповідає про свої завдання.

Затриманий зізнається, що з 2014 року працював на Головне управління Генштабу Збройних сил РФ. Його завербували ворожі спецслужби після того, як він втік із Донеччини до Білгорода.

Російські куратори дали йому псевдонім "Регін" і зобов'язали здобути секретну інформацію державного рівня.

"Для цього навіть допомагали робити кар’єру в українських органах влади. Зокрема, цей агент працював у суді, згодом в одному з Департаментів Адміністрації колишнього президента, а після того служив у війську. Ворожі спецслужби також оплачували йому навчання і поїздки за кордон. Окрім таємної інформації, зрадник збирав компроментуючі дані про посадовців різного рівня та їхніх родичів. Це мало стати важелями для їх подальшого вербування російськими спецслужбами", - повідомили в СБУ.

З початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну розвідка країни агресора дала затриманому завдання збирати інформацію про силові структури, відомості про новітні зразки зброї та військової техніки тощо.

"У ході розробленої спецоперації співробітники Харківського управління СБУ перехопили канал зв’язку агента, встановили місце його перебування та схопили зрадника на Донеччині. Під час допиту агент детально розповів про те, які вказівки він отримував від ворога, надав інформацію про осіб, що цікавили росіян, а також персональні дані відомих йому членів агентурної мережі РФ в Україні", - зазначили в службі безпеки.

Із затриманим проводять відповідні заходи, щоб встановити весь ланцюжок державних зрадників і колаборантів, які працюють на Росію.

Агенту загрожує довічне позбавлення волі.

"Слід зазначити, що останнім часом Росія активізує своїх глибоко законспірованих агентів для їх використання у війні з Україною. Але Служба безпеки ефективно протидіє цьому. Так, лише за минулий тиждень СБУ викрила низку таких зрадників", - наголосили в українському відомстві.

Нагадаємо, днями СБУ повідомила про підозру депутату міськради Маріуполя від ОПЗЖ, якого окупанти оголосили "мером".

Минулого тижня Служба безпеки нейтралізувала мережу ворожих коригувальників і колаборанта, який готував "списки" на знищення.

За інформацією Офісу Генпрокурора, з 2014 року в Україні зареєстровано більш ніж 2000 справ про державну зраду.