Тимошенко: якщо не зупинити те, що відбувається з Україною, то біда прийде до кожного народу

Щоб пришвидшити перемогу України потрібне посилення санкцій проти Росії, надання зброї та направлення заблокованих російських мільярдів на відновлення України. Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час спілкування із закордонними журналістами в Чернігові.

«Я хотіла б, аби всі країни досліджували прикладу Сполучених Штатів, які ухвалили рішення про ленд-ліз, про надання максимальної допомоги зброєю Україні. Сьогодні весь світ поділився на табір Добра і Зла, сірого немає. Немає нейтральних. Є ті, хто за добро, за правду, за справедливість, проти війни, і є ті, хто намагається зло «відбити» і підтримати», – зауважила Юлія Тимошенко.

За її словами, саме від непохитності країн-партнерів залежатиме, як швидко Україна переможе у війні з Росією, і тим самим захистить європейські народи від можливого вторгнення.

«Саме тому, що весь вільний світ об’єднався навколо нас, нам не можна це зло, яким є країна-агресор, залишитися без покарання. Країни мають знати, що якщо не зупинити те, що відбувається з Україною, то біда прийде до кожного народу. Людство мусить позбавитися від війни, насильства, тероризму. Дайте нам зброю, про яку ми просимо, посиліть санкції, спрямуйте заблоковані російські мільярди на відновлення України. І ми знищимо рашистське зло та захист Вільний Світ!» – закликала лідера «Батьківщини».