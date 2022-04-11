У Верховній Раді запропонували проголосувати за визнання геноциду Росії проти української нації

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики ВРУ одноголосно схвалив 11 квітня проєкт Постанови про здійснюваний Російською Федерацією геноцид української нації.

Про це повідомляють на сайті Верховної Ради України.

«Учасники засідання одноголосно проголосували за проєкт Постанови про здійснюваний Російською Федерацією геноцид української нації (реєстр. № 7250). Російське збройне вторгнення в Україну супроводжується численними воєнними злочинами російських окупантів, зокрема зафіксовані масові катування і вбивства цивільного населення, руйнування житлових та громадських будівель у населених пунктах, інфраструктури життєзабезпечення, позбавлення доступу людей до їжі, води, медичної допомоги, будь-яких засобів до існування та можливості залишити зону бойових тощо. Такі дії є жахливим злочином проти людяності і потребують негайної реакції українського парламенту, тому Комітет рекомендує ухвалити цю Постанову за основу та в цілому», — наголосили депутати Комітету.

За словами Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, світ має визнати геноцид українського народу під час російського вторгнення у 2022 році.

"Цією заявою Парламент України визнає та звертається до міжнародної спільноти з проханням визнати вчинення росією геноциду Українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів в Україні", - заявив Стефанчук.

Спікер ВРУ наголосив: "Викриття істинних намірів росії допоможе ініціювати притягнення до відповідальності всіх винних осіб та зупинити геноцид Українців!".

Також народні депутати підтримали пропозицію щодо голосування у другому читанні за Закон про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну (реєстр. № 7214).

Окрім пропозицій народних депутатів, до другого читання у ньому було враховано зауваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та ПАТ «Укрпошта».

У «різному» розглянули та підтримали пропозицію народної депутатки фракції «Європейська солідарність» Софії Федини включити до порядку денного наступних засідань Комітету питання щодо ситуації з технічним припиненням Концерном РРТ мовлення трьох телевізійних каналів («Еспресо», «5 канал», «Прямий»).

Комітет планує запросити та заслухати представників каналів, Концерну РРТ, оператора цифрової багатоканальної телемережі «Зеонбуд», Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, РНБО, Міністерства культури та інформаційної політики України.

Нагадаємо, 6 квітня в Раді зареєстрували постанову про визнання дій РФ в Україні геноцидом.

Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда визнав дії Росії в Бучі геноцидом і наголосив, що Європа повинна поставити Путіну ультиматум.