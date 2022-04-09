Обговорили підтримку України в майбутньому в членстві в Євросоюзі, - Зеленський на брифінгу з канцлером Австрії

Він подякував австрійцям за надану техніку для українських рятувальників.

Президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер виступили перед журналістами після переговорів у Києві.

Про це повідомляє Lb.ua.

"Проговорили декілька важливих питань. Я дуже коротко. Проговорили важливі питання щодо наших двосторонніх відносин. Щодо повної підтримки України в майбутньому в членстві в Європейському Союзі. Також обговорили санкційну потужну політику проти Росії і нарощення цієї політики. Я хочу подякувати не тільки за гуманітарну допомогу. Також хочу подякувати керівництву Австрії за ту техніку, яка нам допоможе. Техніка для ДСНС, пожежні машини, тощо", - сказав Зеленський.

У свою чергу Негаммер заявив про готовність посилювати санкції проти Росії до тих пір, поки не закінчиться війна в Україні.

"Ми будемо ще більше посилювати санкції в рамках Європейського Союзу, поки війна не закінчиться. І зараз був прийнятий ще один пакет санкцій, і він буде не останнім", - сказав австрійський канцлер.

Нагадаємо, що віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна може отримати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу в червні.

8 квітня Україна отримала від ЄС опитувальник для отримання статусу кандидата на вступ. Його передала Володимирові Зеленському Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

8 квітня президент Єврокомісії повідомила, що заявку України на вступ в ЄС мають представити в Європейську Раду цього літа.