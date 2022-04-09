До Харкова щоденно доставляється 300 тонн гуманітарки, – ОП

До Харкова щоденно доставляється 300 тонн гуманітарної допомоги, 100 з них – це продукти харчування. Про це у ТГ-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко після робочого візиту до міста.

За його словами, наразі на околицях ідуть бої. “Місто з одним із найбільших майданів у Європі — площею Свободи, міцно тримає оборону”, - підкреслив він.

Тимошенко зазначив, що в Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 – цивільних, а у самому Харкові сильно постраждав центр міста.

“Ми відбудуємо кожен зруйнований дім”, - пообіцяв заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив про початок роботи із відновлення інфраструктури Харківщини.