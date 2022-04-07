​На площах європейських столиць треба організувати виставки під умовною назвою "Бучанська різанина", – Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк запропонував організувати великі виставки на площах європейських столиць (Берлін, Париж, Мадрид, Рим, Варшава, Відень, Лондон тощо) під умовною назвою "Бучанська різанина".

У своєму Telegram Подоляк наголосив, що "Росія обов'язково має стати, м'яко кажучи, офіційним вигнанцем для європейських країн. Через схильність до максимально жорстоких та нелюдських способів масових убивств громадян інших країн".

Радник глави ОП зазначив, що для цього треба запустити два процеси, які можуть сильно вплинути на європейську громадську думку і показати справжнє обличчя РФ.

"Перше: організувати максимально широку міжнародну слідчу групу з розслідування масових військових злочинів російських військовослужбовців. Не лише у Київській області. Щоб вийти на конкретні прізвища підозри в міжнародних юрисдикціях для тисяч суб'єктів – громадян Росії", – написав Михайло Подоляк.

Інший процес, за словами радника глави ОП, – виставки у європейських столицях, присвячені злочинам РФ в Україні.

"Фотографії вбитих, роздертих, спалених людей у всіх анатомічних подробицях, відео масштабних руйнувань мирних міст, розповіді очевидців та тих, що вижили", –додав Подоляк.

Він зазначив, що "тільки так можна досягти того, щоб Росія надовго (назавжди) стала світовим чудовиськом".

"Інакше ми ніколи не позбудемося російського тіньового лобі в бізнес-політичних елітах Європи, яке нині дещо притихло, але продовжує у тіньовому режимі активно блокувати важливі антиросійські ініціативи", – зауважив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні Генасамблея ООН виключила Росію з Ради з прав людини. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини у місті Буча на Київщині.