Міський голова Балаклії втік до РФ

Міський голова Балаклії Іван Столбовий разом із сім'єю виїхав на територію Російської Федерації.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За нашою інформацією, мер Балаклії зі своєю сім'єю залишив це місто і поїхав на територію Росії. На жаль, ми такі факти маємо, і я переконаний, ці люди понесуть справедливе та жорстке покарання за свої дії, за зраду України і кожного мешканця населеного пункту", – сказав керівник Харківщини в інтерв’ю Фактам ICTV .

За його словами, втеча відбулася відразу після того, як Столбовий пішов на співпрацю з ворогом.

Синєгубов повідомив про кримінальне провадження за фактом держзради Столбового.

"Кримінальне провадження є, триває низка слідчих дій. Це процесуальні дії, наслідком яких, я переконаний, буде оголошення підозри", – зазначив голова ОВА.

Синєгубов розповів, що йому та співробітникам ОВА також приходили СМС із пропозицією співпраці з окупантами.

"Нам розсилали СМС з невідомих телефонів, це було на самому початку. Звісно, ми, адміністрація, відповідали, куди їм йти – у напрямку російського корабля. Інших пропозицій до нас не надходило. І я думаю, це основний показник того, що це безглузда ідея з боку ворога – щось нам пропонувати, якусь співпрацю. Тільки одне ми можемо їм запропонувати – забратися з нашої землі", – наголосив голова Харківської ОВА.

Як відомо, російські війська зайшли до Балаклії на початку березня. Тоді Столбовий заявив, що місцева влада з окупантами не співпрацюватиме. Міський голова наголосив, що залишається в місті і нікуди не тікатиме.

26 березня повідомляли, що росіяни схопили заступника міського голови Балаклії Харківської області Сергія Полторака, тоді припускали, що може бути захопленим також і мер міста Іван Столбовий.

Але вже 28 березня з'явилася інформація про те, що балаклійський міський голова Іван Столбовий неушкоджений і вільно пересувається тимчасово захопленим росіянами містом.