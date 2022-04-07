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Зеленський закликав греків домогти у порятунку Маріуполя, "який став домом для великої грецької громади"

Президент нагадав, що українська грецька громада – одна з найбільших у світі.

Зеленський закликав греків домогти у порятунку Маріуполя, "який став домом для великої грецької громади"
Фото: скрин відео

Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Греції з закликом про допомогу у порятунку людей з Маріуполя. 

“Місто потребує гуманітарної допомоги! Місто потребує порятунку звідти людей – вцілілих і поранених. Росія блокує Маріуполь з початку березня, на землі блокує і на морі. Не пропускає туди навіть елементарні гуманітарні вантажі. Я впевнений, що сила Греції може допомогти реалізувати цю місію. Рахунок іде на дні”, - зазначив президент. 

Він нагадав, що в Маріуполі досі залишаються близько 100 тисяч людей - в місті немає жодної неушкодженої будівлі.

“Впевнений, кожен із вас вже бачив, як місто виглядає зараз. Після того, як до нього підійшла Російська Федерація. Просто руїни. Ось що Росія зробила з нашим мирним Маріуполем. Але – і з вашим мирним Маріуполем. Це місто завжди було домом для великої грецької громади. Українська грецька громада – одна з найбільших у світі. Століттями наші народи жили поруч, виховували дітей, будували майбутнє”, - йдеться у зверненні президента. 

Він додав, що Україну і Грецію пов’язують тисячі років історії і що “грецький Херсонес був зображений навіть на нашій національній валюті – на гривні”.

“Російські війська принесли зараз смерть і руйнування туди, де століттями українці і греки насолоджувалися миром і процвітанням. Більше того, Росія почала нову депортацію людей з півдня України. Вже як мінімум десятки тисяч наших людей вивезені на територію Росії і на тимчасово окуповані нею території України. Це мешканці Маріуполя та інших міст і громад, які опинились під ударами російських військ. Це примусове переселення людей Росією – далеко не перше, і для греків, і для українців. Але російська держава здійснює його зараз так, ніби депортація і не остання. Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить”, - зазначив український президент. 

Він закликав допомогти врятувати хоча б тих в Маріуполі, хто ще живий і хто може бути врятований. Та нагадав, про грецьку національну таємну організацію, засновану в Одесі у 19 столітті, що прагнула звільнити Грецію від османського ярма.

"Філікі Етерія", створена у нашій Одесі, відіграла таку роль в історії вашої держави, яку неможливо переоцінити. І я закликаю вас зараз, відкрито, створити таку нову спілку друзів, яка зможе врятувати українців та греків півдня нашої держави. Яка зможе допомогти Маріуполю”, - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, російські війська в Маріуполі почали сплювати розстріляних українців, щоб приховати машстаби звірств.

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