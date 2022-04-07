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Голова Сумської ОВА повернувся до ідеї зведення стіни на кордоні з Росією

Без стіни, на думку Живицького, спокою у прикордонних областях не буде.

Голова Сумської ОВА повернувся до ідеї зведення стіни на кордоні з Росією
Будівництво комплексу оборонних споруд під назвою «Стіна»
Фото: Укрінформ

Прикордонні області і країни в цілому не почуватимуться у безпеці, поки на кордоні з Росією не буде побудована стіна. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНІАН.

"Поки ми не побудуємо стіну, і це має бути фортифікаційна споруда вздовж усього кордону України з Мордором, ми ніколи, особливо прикордонні області, не будемо почувати себе в безпеці, як і країна в цілому", - сказав він.

Така реакція голови ОВА спровокована тим, що залишили після себе у звільнених від них містах.

"Те що ми побачили в звільнених громадах, там, де вони побували… Це щось ненормальне, вони самі перетворювали нормальні умови в нелюдські, вони там само їли, там же справляли нужду. Вони крали все, що бачили, ламали, трощили", - сказав Живицький.

Він також розповів, що окупанти розграбували електрощитову, і натомість "залишили там непотріб у вигляді своїх співвітчизників".

"Кумедність, дикість цієї ситуації, що в 50 метрах були залишки їхньої їжі, на борщі виробленому в Росії, був надпис "своїх нє бросаєм", це говорить чітко, що їхні гасла для них самих нічого не значать. Їх не можна назвати людьми, навіть звірі так себе не поводять", - сказав Живицький.

Нагадаємо, ідея зведення стіни на кордоні з Росією не нова – її автором у 2014 році був тодішній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. Його проєкт передбачав інженерне облаштування більш як 3 тисяч кілометрів українсько-російського кордону, зокрема риття протитанкових ровів, облаштування невибухових інженерних загороджень, фортифікаційне облаштування опорних пунктів і позицій тощо. Реалізація проєкту почалася у 2014 році і мала закінчитися у 2018-му, але згодом його продовжили до 2021-го. Станом на 2021 рік, за даними Прикордонної служби, облаштували лише 400 км протитанкового рову, 100 км паркану та 70 км колючого дроту в рамках облаштування кордону з Росією. Низка відповідальних осіб отримала підозри у нецільовому використанні коштів.

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