"Потрібно викладатися на 100%, щоб повернути людей на безпечні території", - Зеленський

Економіка, що працює, – це так само важливо, як і міцна армія, заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський закликав керівників громад, де немає загрози зіткнення з ворогом, забезпечити повернення людей. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні до українців.

“Я закликаю всіх керівників громад у тих областях, де немає загрози безпосередніх зіткнень із ворогом на землі, робити все, що можливо, щоб люди повертались, щоб люди працювали, щоб економічні процеси перезапускалися. Щоб нормальне життя відновлювалося – настільки, наскільки це дозволяє безпека”, - заявив президент.

Він закликав мерів, депутатів міських і обласних рад шукати рішення для кожного району, кожної області

“Разом з урядом, разом з нами, з Офісом Президента, разом з депутатами Верховної Ради. Економіка, що працює, – це так само важливо, як і наша хоробра, міцна армія”, - зазначив президент.

За словами Зеленського, потрібно разом знайти рішення, щоб економіка країни стабілізувалася.

"Якщо потрібно переміщувати підприємства з певних районів, то маємо це робити. Якщо потрібно оновлювати законодавство й давати бізнесу більше простору для розвитку, депутати повинні швидко це зробити. Якщо потрібно створювати спеціальні умови для повернення людей, і це дозволяє безпекова ситуація на конкретній території, то кожен керівник будь-якого рівня повинен викладатися на сто відсотків, щоб зробити все для повернення людей на такі безпечні території", - резюмував президент.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів нараду з урядом щодо пошуку джерел наповнення бюджету.