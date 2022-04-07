"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
Фоторепортаж з Бородянки: зруйновані будинки, розбита військова техніка, розстріляний Тарас Шевченко
Фоторепортаж з Бородянки: зруйновані будинки, розбита військова техніка, розстріляний Тарас Шевченко
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
ГоловнаПолітика

"Потрібно викладатися на 100%, щоб повернути людей на безпечні території", - Зеленський

Економіка, що працює, – це так само важливо, як і міцна армія, заявив президент.

"Потрібно викладатися на 100%, щоб повернути людей на безпечні території", - Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський закликав керівників громад, де немає загрози зіткнення з ворогом, забезпечити повернення людей. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні до українців. 

“Я закликаю всіх керівників громад у тих областях, де немає загрози безпосередніх зіткнень із ворогом на землі, робити все, що можливо, щоб люди повертались, щоб люди працювали, щоб економічні процеси перезапускалися. Щоб нормальне життя відновлювалося – настільки, наскільки це дозволяє безпека”, - заявив президент. 

Він закликав мерів, депутатів міських і обласних рад шукати рішення для кожного району, кожної області 

“Разом з урядом, разом з нами, з Офісом Президента, разом з депутатами Верховної Ради. Економіка, що працює, – це так само важливо, як і наша хоробра, міцна армія”, - зазначив президент.

За словами Зеленського, потрібно разом знайти рішення, щоб економіка країни стабілізувалася.

"Якщо потрібно переміщувати підприємства з певних районів, то маємо це робити. Якщо потрібно оновлювати законодавство й давати бізнесу більше простору для розвитку, депутати повинні швидко це зробити. Якщо потрібно створювати спеціальні умови для повернення людей, і це дозволяє безпекова ситуація на конкретній території, то кожен керівник будь-якого рівня повинен викладатися на сто відсотків, щоб зробити все для повернення людей на такі безпечні території", - резюмував президент.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів нараду з урядом щодо пошуку джерел наповнення бюджету.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також