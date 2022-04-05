Зеленський в ООН: Росія перетворила своє право вето в Радбезі на право смерті

Президент України запропонував скликати міжнародну конференцію у Києві, щоб визначитися, як далі підтримувати мир у всьому світі.

Російська Федерація перетворила своє право вето в Раді Безпеки ООН на право смерті. Якщо Організація Об’єднаних Націй не може усунути Росію як джерело війни, то повинна самоусунутися. Бо не лише Україні, а й усьому світові потрібен мир.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час промови на засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному через звірства росіян у Бучі.

"Ми маємо справу з країною, яка перетворює право вето в Раді Безпеки ООН на право смерті. Яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися світом, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку", – сказав глава Української держави.

Зеленський наголосив: якщо так триватиме, то кожна країна зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати свою безпеку, а не на міжнародне право та інститути.

"Україна має повне моральне право пропонувати реформу світової системи безпеки. Ми довели, що допомагаємо іншим не тільки у щасті, але й у темні часи", – заявив Володимир Зеленський.

Зараз наша країна, нагадав він, потребує рішень від Радбезу для досягнення миру. Для цього є кілька варіантів.

"Або усунути Росію як джерело війни, щоб Росія не блокувала рішення, пов'язані з її власною агресією, і тоді ми зробимо все, щоби встановився мир. Другий варіант – самоусунутися. Якщо, крім розмов, ви ні на що не здатні, іншого варіанта не залишається. Україні потрібен мир, Європі потрібен мир, всьому світу потрібен мир", – наголосив президент України.

Зеленський запропонував скликати міжнародну конференцію у Києві, щоб визначитися, як далі підтримувати мир у всьому світі.

Нагадаємо, вчора Радбез ООН відхилив вимогу РФ провести засідання про "волаючу провокацію українських радикалів у Бучі". Правом вето скористалася Велика Британія.