Путін, Буча, Ірпінь, Гаага! Як можна притягти Росію до відповідальності за воєнні злочини

Серед опитаних нами: Оксана Золотарьова, директорка департаменту міжнародного права МЗС, агент України у справах в міжнародних судових інстанціях; Микола Гнатовський, перший віцепрезидент Асоціації міжнародного права, позаштатний юридичний радник глави українського МЗС; Олександр Мережко , народний депутат України, голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

LB.ua попросив провідних вітчизняних юристів – міжнародників надати короткі відповіді на питання щодо того, що можна кваліфікувати воєнним злочином, чи реально притягти керівництво РФ до відповідальності за них, хто може розслідувати та слухати цю справу, скільки часу цей процес може тривати та що це дасть Україні.

Вже колишня прокурорка міжнародних трибуналів ООН щодо екс-Югославії та Руанди Карла дель Понте закликала Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Прокурори цієї міжнародної судової інстанції почали роботу по збору доказів воєнних злочинів РФ в Україні.

Певно, немає того знаного світового лідера, який би не засудив злочинні дії окупанта і не заявив, що ці воєнні злочини повинні бути жорстко покарані. Україна вимагає цього покарання, і не лише для виконавців, а й для тих, хто віддавав наказ про початок воєнних дій.

Буча , Ірпінь, Гостомель – назви цих міст назавжди увійдуть у підручники світової історії. Адже ті звірства, які вчинили там російські війська , вчинили в Київській області за наказом керівництва Росії, шокували увесь світ, бо стали черговим доказом жахливих воєнних злочинів, злочинів агресії проти нашої держави, українців як нації. Усе міжнародне співтовариство побачило понівечені, закатовані тіла жінок, дітей, чоловіків; спалених і зґвалтованих до смерті людей. Білі пов’язки, якими агресор помічав своїх саме українських жертв.

Що таке воєнний злочин згідно з міжнародним правом?

Воєнний злочин – це таке порушення законів та звичаїв війни, тобто норм міжнародного гуманітарного права, за яке передбачена кримінальна відповідальність. Це, зокрема, серйозні порушення чотирьох Женевських конвенцій 1949 року та Додаткового протоколу І до них, а також звичаєвих норм ведення війни.

Крім воєнних злочинів, звірства, які чиняться на війні, можуть кваліфікуватися як злочини проти людяності (вони передбачають наявність широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення, здійснюваного в рамках політики держави або збройної групи) та як злочин геноциду (за наявності в діях злочинців спеціального умислу не лише знищувати людей, а й у такий спосіб знищити певну національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку).

Які є приклади воєнних злочинів?

Це вбивства, катування та ґвалтування цивільного населення і військовополонених, віддання наказу нікого не залишати в живих («полонених не брати»). Примусове переміщення людей. Обстріли і знищення цивільних, культурних і релігійних об’єктів. Ведення бойових дій в житлових кварталах міста, використання там військової техніки. Захоплення і пограбування цивільного майна, мародерство тощо. Перелік воєнних злочинів викладений у ст. 8 Римського статуту.

Фото: Pravda Gerashchenko

Хто в сучасній історії визнавався воєнним злочинцем і які на нього чекали наслідки?

Йдеться, зокрема, про тих, хто був притягнутий до відповідальності до міжнародних трибуналів по колишній Югославії, по Руанді, а також тих, хто був притягнутий до відповідальності перед Міжнародним кримінальним судом.

Міжнародні судові установи засудили чимало політичних та військових лідерів. До прикладу, перед югославським трибуналом постав колишній президент Сербії Слободан Мілошевич (помер у попередньому ув’язненні в Гаазі), колишні президенти Республіки Сербської Біляна Плавшич та Радован Караджич; Спеціальний суд для Сьєрра-Леоне засудив за воєнні злочини колишнього президента Ліберії Чарльза Тейлора, Міжнародний кримінальний суд засудив низку керівників збройних груп країн Африки (Томас Любанга, Домінік Онгвен, Боско Нтаганда та ін.).

Фото: antikor.com.ua

Чи реально довести провину Путіна?

Міжнародне кримінальне право влаштоване так, щоб була змога притягати до відповідальності не лише безпосередніх виконавців звірств, але також і їхніх керівників по всьому ланцюгу вгору. Це називається «командною відповідальністю» і передбачає, що керівники, які знали або повинні були знати про вчинення їхніми підлеглими воєнних злочинів та злочинів проти людяності і не запобігли їм або не вжили кроків до притягнення винних до відповідальності, також несуть відповідальність за ці злочини.

Довести провину Путіна доволі просто з огляду на те, що багато його злочинів лежать на поверхні. У якості доказів, до речі, можна спокійно надати його антиукраїнські відеозвернення, де він оголошував прямий наказ про початок незаконних воєнних дій на території суверенної української держави. Президент РФ несе відповідальність за ці злочини та злочини проти людяності, здійснені російськими військами, як верховний головнокомандувач.

Крім того, є злочин агресії, що у міжнародному праві вважається злочином керівництва – відповідальність за нього несуть ті, хто ухвалював рішення про напад на іншу державу всупереч Статуту ООН. Для нас є важливим злочин агресії, бо це так званий leadership crime, тобто той злочин, за скоєння якого можна притягнути вище керівництво Росії до відповідальності, починаючи з Путіна.

Фото: EPA/UPG

Що конкретно дасть Україні факт визнання російських військових, керівництва, Путіна особисто воєнним злочинцем?

По-перше, це було б перемогою справедливості і міжнародного права. Справедливості до тих, хто постраждав від його політики. По-друге, це матиме стримуючий ефект по відношенню до майбутніх потенційних воєнних злочинців. По-третє, це ще більше ізолювало б Путіна, зробило б його токсичним з точки зору світових лідерів. Це б дало можливість України більш вимогливо апелювати до світу щодо надання усієї необхідної військової та економічної допомоги, застосування ще більш жорстких санкцій для боротьби з агресором.

Хто може розслідувати воєнні злочини Росії в Україні?

Воєнні злочини та інші міжнародні злочини, вчинені в ході агресії РФ проти України, мають право розслідувати Україна, іноземні держави, Міжнародний кримінальний суд, на юрисдикцію якого Україна дала свою згоду. МКС особливо потрібний там, де йдеться про високопосадових злочинців, «дотягнутися» до яких національним судам складно.

Саме МКС може розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та геноциду. Група прокурорів на чолі з Карімом Ханом МКС вже приїздила до нашої держави з тим, щоби розслідувати злочини Росії на території України. Різні держави зараз посилюють спроможності МКС для забезпечення проведення ефективного розслідування, збільшено кількість слідчих та прокурорів, виділено додаткове фінансування. МЗС закликало прокурорів МКС поїхати в Бучу і невідкладно провести там слідчі дії.

Німеччина, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Франція, Норвегія, Словаччина розпочали власні розслідування відповідно до кримінально-процесуального законодавства. Такі розслідування проводяться в тісній координації з Офісом Генерального прокурора України.

Фото: Макс Требухов

Основне навантаження – на Україні, оскільки злочини вчинено на українській території проти громадян України. Проте, допомогу Україні і Офісу Генерального прокурора вже надають провідні юристи та прокурори світу.

Хто розглядає справу – існуючий суд чи треба створювати трибунал?

Щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності вони будуть розглядатись українськими судами, судами інших країн і Міжнародний кримінальний суд, де є певна практика роботи з подібними справами.

Втім, виникає проблемна ситуація зі злочином агресії проти України, оскільки ним займатися наразі можуть лише національні суди. МКС не може розглядати російську агресію без згоди самої Росії на це або без резолюції Ради Безпеки ООН, яку Росія, певна річ, заблокує. Тому існує проєкт створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Його можуть утворити як низка держав через міжнародний договір, так і Україна за угодою з міжнародною організацією (ООН, ЄС чи Радою Європи).

Несприятлива історія виникла зі злочином геноциду, адже у 2015 році, коли Україна надавала згоду на юрисдикцію МКС щодо злочинів, вчинених під час російської агресії, вона охоплювала лише воєнні злочини та злочини проти людяності. Ніхто включати тоді злочину геноциду не думав. Враховуючи останні події, що сталися на Київщині і не тільки, Україні слід терміново подати додаткову заяву до МКС із визнанням його юрисдикції і щодо злочину геноциду, вчиненого на території України, принаймні від початку 2022 року.

Яка процедура звернення та збору доказів?

В української прокуратури є своя процедура згідно з кримінальним процесуальним кодексом, а у МКС – своя. Зусилля вже синхронізовано і документувати усе як відповідно до національного кримінального кодексу, так і до міжнародного законодавства, виконуючи певні норми та протоколи, допомагаючи представникам МКС, які збирають докази і проводять розслідування на нашій території. Докази мають збиратися відповідно до всіх вимог і стандартів криміналістики та із дотриманням вимог до ефективних розслідувань, встановлених практикою роботи різних міжнародних судових інституцій.

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Як довго займає процес збирання та документування доказів/свідчень?

Найцінніший час – зараз, поки докази свіжі. Тому професійне документування є основною вимогою. Органи прокуратури вже залучають до розслідування інспекторів-криміналістів, вибухотехніків, кінологів, судово-медичних експертів та лікарів. Первинний етап – це питання тижнів. Але, звісно, процес триватиме значно довше.

Чи може впливати на процес те, що Україна не ратифікувала Римський статут?

В принципі нератифікація Римського статуту не заважає проводити розслідування і розглядати справи перед МКС. Але ратифікація може прискорити ці процеси. Крім того, Україна надала згоду на юрисдикцію МКС стосовно таких видів злочинів, як злочини проти людяності і воєнні злочини.

Водночас сама Україна позбавлена низки процесуальних можливостей у МКС (наприклад, передавати будь-яку справу на його розгляд), права голосу в Асамблеї держав-учасниць, можливостей для громадян України претендувати на ключові посади в МКС, зокрема і на посаду одного з суддів.

Фото: Макс Требухов

Не існує жодної раціональної причини далі відкладати ратифікацію Україною Римського статуту та поправок до нього. Крім того, українським прокурорам і слідчим перешкоджає у найефективніший спосіб кваліфікувати та розслідувати воєнні злочини той факт, що Президентом України досі не підписано ухвалений Верховною Радою ще в травні минулого року закон про приведення Кримінального кодексу України у відповідність до вимог сучасного міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права. Цей крок не лише назрів, але й перезрів. Утім, нехай і менш ефективно, працювати можна й за наявною редакцією Кримінального кодексу України.