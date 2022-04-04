США наголошують на виключенні РФ зі складу Ради ООН з прав людини

Посол Штатів у ООН назвала участь РФ у цій організації фарсом.

США закликатимуть Генеральну Асамблею ООН виключити РФ із Ради з прав людини. Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, пише The Guardian.

Це повʼязано з масовими звірствами і воєнними злочинами російських військових в Україні.

"Участь росії в Раді з прав людини – це фарс. І це неправильно, тому ми вважаємо, що настав час Генасамблеї ООН проголосувати за видалення", – заявила Грінфілд.

Вона додала, що кадри з Бучі та руйнування по всій Україні вимагають, щоб світ підкріпляв свої слова діями.

Рада ООН з прав людини – це міжнародний правозахисний орган у системі ООН. Утворена у 2006 на базі Комісії з прав людини, що діяла з 1946 року.

16 березня Росія була виключена з Ради Європи. Вихід із цієї організації денонсує Європейську конвенцію з прав людини.