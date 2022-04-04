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РФ налагоджує канали контрабанди підсанкційних товарів через Грузію, – ГУР

Представники грузинських спецслужб отримали вказівку не перешкоджати діяльності контрабандистів.

РФ налагоджує канали контрабанди підсанкційних товарів через Грузію, – ГУР

Росія налагоджує канали контрабанди підсанкційних товарів через територію Грузії

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

“Через введення міжнародних санкцій РФ позбулась можливості постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб обійти санкції російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії”, – йдеться у повідомленні. 

Водночас представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів.

“На сьогодні відомо про ще один канал постачання до РФ товарів військового призначення – Східною Азією. Через нього до країни-окупанта поставляються запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади”, – зазначили у розвідці.

Також розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та РФ.

Нагадаємо, 3 грудня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що країна не має наміру вводити економічні санкції проти Російської Федерації

Водночас 1 квітня президентка країни Саломе Зурабішвілі заявила, що Грузія приєднується до всіх міжнародних санкцій проти Росії, запроваджених через війну в Україні.

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