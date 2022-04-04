Фото: ДСНС

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року проблема мін і вибухонебезпечних залишків війни набула особливої гостроти, хоча РФ забруднювала українську землю останні 8 років поспіль.

Якщо через першу хвилю російської збройної агресії проти України у 2014 році очищення потребувало близько 16 тис. квадратних кілометрів Луганської та Донецької областей, сьогодні, за попередніми оцінками, йдеться вже про 80 тис. квадратних кілометрів території України.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ з нагоди міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в розмінуванні.

Також зазначається, що російські військові використовують заборонені протипіхотні міни, зокрема нового зразка, такі як ПОМ-3 ("Медальйон") та інші.

У міністерстві наголосили, що окупанти масово встановлюють заборонені міжнародним правом міни-пастки, відступаючи мінують продовольчі об’єкти, приватне житло і трупи людей. Крім того, ворог мінує іграшки та блискучі предмети, на які можуть звернути увагу діти.

Зазначається, що уже зараз підрозділи ЗСУ та ДСНС здійснюють операції з розмінування звільнених територій. Проте, наголошується, що основна робота почнеться після повного виведення російських військ з території України.

ДСНС оприлюднила кадри з усипаної мінами, снарядами, гранатами та іншими смертельними "дарунками" російської армії Київщини. У відомстві зазначають, що вони виконують роль живої агітації до Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

"Як би нам хотілось і далі розповідати про його значення, використовуючи лише макети, плакати та муляжі. І ніколи ми не хотіли, щоб саме наші міста та села, наша прекрасна українська земля стали уособленням цього Дня, покликаного привернути увагу світу до страшних наслідків збройних конфліктів для мирного населення", – зазначили у ДСНС.

Там наголосили, що піротехніки продовжують розміновувати забруднені території і вкотре закликали українців не забувати про правила поводження із вибухонебезпечними предметами.

"Уважно дивіться під ноги і обов'язково повідомляйте про небезпечні знахідки рятувальників", – зазначили рятувальники.

Як повідомляли, окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком.

Після звільнення Київської області від російських загарбників заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що мирним мешканцям поки що не варто повертатися у звільнені населені пункти. За її словами, на розмінування Київщини потрібно щонайменше 10 днів.