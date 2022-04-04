Радбез ООН відхилив вимогу РФ провести засідання про "волаючу провокацію українських радикалів у Бучі"

Рада безпеки ООН не проводитиме засідання 4 квітня на запит Росії, яка вимагала обговорити "волаючу провокацію українських радикалів у Бучі".
Згідно із заявою представниці МЗС РФ, російський запит відхилила Великобританія, що головує у Радбезі.
Марія Захарова поскаржилася, що Британія "у найгірших англійських традиціях не дала згоди на проведення засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Бучі". Вона заявила, що Росія знову вимагатиме скликання Ради безпеки ООН, передає ВВС.
Reuters також повідомляє із посиланням на британську делегацію, що обговорення ситуації в Україні відбудеться, як і планувалося, у вівторок.
Напередодні і Україна, і Росія вимагали скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН для обговорення подій у Бучі.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 квітня заявив, що "військові злочини у Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і в Раді безпеки ООН у вівторок (5 квітня, – ред.)".
Проте пізніше заступник представника Росії при ООН Дмитро Полянський написав у телеграмі, що Росія вимагає провести це засідання днем раніше, у понеділок. Тему засідання він окреслив як "провокацію українських радикалів".
Росія запустила масштабну інформаційну кампанію після того, як світ побачив кадри злочинів окупантів проти мирного населення у Бучі на Київщині. Рашисти заперечують свою причетність до вбивств і катувань людей або звинувачуючи у своїх злочинах Україну.
Окупанти зокрема стверджують, що це чергове "інсценування, постановка київського режиму" або що "всі російські підрозділи повністю вийшли з Бучі ще 30 березня" чи що "виїзди з Бучі не перекривали".
Центр протидії дезінформації при Раді безпеки та оборони України назвав ці заяви фейками і спростував їх.
Нагадаємо, вчора президент Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу й побачити наслідки 14 років політики поступок Росії.
Світові лідери вимагають притягнення до відповідальності всіх, причетних до "різанини в Бучі". Поляки вимагають від ЄС озброєнь Україні, британці обіцяють "заморити голодом військову машину" РФ.
Президентка Молдови Санду оголосила 4 квітня днем жалоби за загиблими українцями.
Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були визволені від російських загарбників. У визволених містах та селах зафіксовано масові вбивства росіянами цивільних.
Серед уже знайдених жертв воєнних злочинів російських військ – зґвалтовані жінки, тіла яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, діти, літні люди, чоловіки. У багатьох – зв'язані руки, є сліди катувань, багато людей убиті пострілами у потилицю.
За даними генпрокурорки Ірини Венедіктової, станом на вечір 3 квітня з визволеної території Київщини вивезено 410 тіл убитих загарбниками мирних жителів.