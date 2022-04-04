Росія за сьогодні завдала 8 авіаударів по Маріуполю, тривають вуличні бої, – Генштаб ЗСУ

Ворог також готує наступ на Сєвєродонецьк і Словʼянськ.

Росія не полишає спроб отримати повний контроль над Маріуполем. Тільки за сьогодні вона завдала по ньому вісьмох авіаційних ударів, там тривають вуличні бої.

Українські захисники і захисниці тримають оборону міста. Також на Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противник зосередив на районах Рубіжного, Попасної, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Одночасно противник завершує перегрупування та заміну підрозділів, що втратили наступальні спроможності, з метою відновлення активних наступальних дій", – зазначили в повідомленні.

На Південнобузьком напрямку українські військові відтісняють окупантів на Херсонщині. Противник веде повітряну розвідку в районі Миколаєва з БПЛА.

Командування Росії для підготовки до проведення наступальної операції на сході України розготає елементи оперативної побудови наступального угруповання та нарощує систему управління. Окупаційні війська проводять перегрупування та намагаються покращити тактичне положення на окремих напрямках на півдні України. Триває формування та переміщення додаткових підрозділів ворога для участі у бойових діях на території України.

На Волинському напрямку без змін, з боку Білорусі кордон прикривають до чотирьох батальйонних тактичних груп місцевих збройних сил.

На Поліському напрямку залишається висока імовірність ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури ворожими літаками, що діють з білоруських аеродромів.

Підрозділи Східного військового округу та повітряно-десантних військ переміщуються з білоруської території на російську. Переміщення озброєння, військової техніки та особового складу здійснюється залізничним транспортом і повітряним шляхом.

"За наявною інформацією, окремі підрозділи 35-ї загальновійськової армії (Бєлогорськ) та 36-ї загальновійськової армії (Улан-Уде) Східного військового округу розміщені у районах населених пунктів Речиця та Ямполь (Гомельська область республіки білорусь)", – повідомили в Генштабі.

На Сіверському напрямку противник завершив відведення підрозділів зі складу Центрального військового округу на територію Курської області та розпочав їх подальше переміщення.

На Слобожанському напрямку Росія продовжує блокувати Харків, здійснює артилерійські обстріли міста, перегруповує війська. Посилює протиповітряне прикриття важливих об’єктів в районі міста Бєлгород та районів зосередження військ на Харківському напрямку. Залишається висока імовірність нанесення авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах Харкова, триває підготовка до наступу в напрямку на Слов’янськ.

Для уточнення позицій підрозділів Збройних Сил України противник проводить розвідку в районі населеного пункту Барвінкове із застосуванням БПЛА, також намагається відновити міст через річку Сіверський Донець в районі міста Ізюм.

Поблизу населеного пункту Бражківка силами танкової ротної тактичної групи ворог провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов на раніше займані рубежі.

"В Чорноморській та Азовській операційних зонах діяльність корабельного угруповання противника в акваторії Чорного моря знижена у зв'язку зі складними погодними умовами (шторм до 4 балів). Решта ворожого корабельного складу виконує завдання у визначених районах", – додали в Генштабі.

Нагадаємо, за оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 квітня орієнтовно склали близько 18 300 осіб живої сили. Також Росія втратила 647 танків, 1944 бойових броньованих машин, 330 артсистем, 54 РСЗВ, 54 засоби ППО, 147 літаків та 134 гелікоптери.