Через ворожі обстріли на Харківщині за добу загинули 10 людей, 41 – поранено, – голова ОВА

За минулу добу росіяни здійснили 17 обстрілів Харкова – по районах Салтівки, П’ятихаток, Дергачах. Уранці 4 квітня обстріли житлових районів продовжилися.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ще троє загиблих, 7 поранених за добу внаслідок обстрілу житлового сектору у Дергачах", – написав він у телеграм-каналі.

Голова ОВА додав, що влада продовжує забезпечувати Харків та громади області гуманітарною допомогою. Також триває евакуація з Лозової.

Синєгубов нагадав, що внаслідок обстрілів Слобідського району Харкова учора 7 людей загинули, 34 – отримали поранення, серед них 3 дітей у тяжкому стані.

За даними міського голови Дергачів В'ячеслава Задоренка, в районі окупованими залишаються Русько-Лозівський, Проходівський, Токарівський, Козачолопанський старостинські округи та село Цупівка Прудянського округу. Ця територія заблокована окупантами, тому доставити гуманітарну допомогу неможливо.

"Через це у північно-східній частині Дергачівського району поступово настає гуманітарна катастрофа", – наголосив мер Дергачів, якого цитує видання "Харків тудей".

Відновити подачу електроенергії та зв'язку в Дергачах найближчим часом не обіцяють, оскільки російські снайпери стріляють по електриках, підходи до високовольтних ліній мінують. Газова служба продовжує проводити аварійні роботи на пошкодженому газопроводі до Ємців та Шовкоплясів.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни РФ проти України, за офіційними даними, загинула 161 дитина, щонайменше 264 – поранено.