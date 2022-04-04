У Тростянці вже відновлюють об’єкти інфраструктури, – ОВА

До Сумської області прибула група архітекторів та урбаністів, які працюватимуть над відбудовою міста.

У суботу, 2 квітня, до Сумської області прибула група архітекторів та урбаністів, які працюватимуть над відбудовою міста Тростянець, звільненого з-під навали російських окупантів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, разом із головним архітектором області Володимиром Биковим, фахівцями з Києва та проєктними інститутами вже обговорили перші кроки робіт.

“Починаємо обстеження території, проєктування та відновлення центральної частини Тростянця. Для нас важливо, щоб те, що зруйновано орками, було відбудоване, і люди повернулися до нормального життя в громаді”, - сказав Живицький.

Очільник області зазначив, що вже розпочалася робота над відновленням об'єктів інфраструктури, у частині Тростянця є електроенергія.

“Цілодобово працюють електрики, газовики, комунальні служби. Робимо все необхідне, щоб люди були з теплом, світлом, газом водою”, - розповів Живицький.

Як відомо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков після візиту до Тростянця заявив, що відбудову повністю зруйнованої привокзальної площі у місті на себе візьме Укрзалізниця.