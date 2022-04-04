Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб

У РФ мінус три літаки, вертоліт та дві крилаті ракети.

У неділю, 3 квітня, українські військові збили шість ворожих повітряних цілей. Авіація Повітряних сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах.

Про це вранці 4 квітня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зенітно-ракетними військами Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу уражено 6 повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 і літак-ретранслятор Іл-22), один вертоліт і дві крилаті ракети.

"Щодо повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизовано кабіну, пілотами здійснено аварійну посадку на аеродромі Ростов", – зазначили у Генштабі.

Винищувачі Повітряних сил Збройних сил України запобігають діяльності авіації ворога на визначених напрямках, здійснюють прикриття ударних груп, бомбардувальної та штурмової авіації.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім ворожих атак, знищено дві одиниці броньованої техніки, сорок три автомобілі та міномет противника з розрахунком.