Одразу в кількох областях України місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів (оновлено)

Зокрема, в Тернополі, на Прикарпатті та на Хмельниччині.

Одразу в кількох областях України місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів. Першими повідомлення надійшли від жителів Івано-Франківської області, Хмельниччини та Тернополя.

Міський голова Тернополя Сергій Надал підтвердив, що у місті було чути вибух. Причини наразі зʼясовуються. Міський голова закликав містян лишатися в укриттях.

Крім того про звуки вибухів інформують мешканці Харкова.

Оновлення 23:11. Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук спростувала інформацію вибухи на Прикарпатті.

"За попередніми даними, на цей час в області все спокійно", - повідомила Онищук.