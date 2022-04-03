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Одразу в кількох областях України місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів (оновлено)

Зокрема, в Тернополі, на Прикарпатті та на Хмельниччині.

Одразу в кількох областях України місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів. Першими повідомлення надійшли від жителів Івано-Франківської області, Хмельниччини та Тернополя. 

Міський голова Тернополя Сергій Надал підтвердив, що у місті було чути вибух. Причини наразі зʼясовуються. Міський голова закликав містян лишатися в укриттях.

Крім того про звуки вибухів інформують мешканці Харкова. 

Оновлення 23:11. Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук спростувала інформацію вибухи на Прикарпатті.

"За попередніми даними, на цей час в області все спокійно", - повідомила Онищук.

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