Одразу в кількох областях України місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів (оновлено)

Одразу в кількох областях України місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів. Першими повідомлення надійшли від жителів Івано-Франківської області, Хмельниччини та Тернополя.
Міський голова Тернополя Сергій Надал підтвердив, що у місті було чути вибух. Причини наразі зʼясовуються. Міський голова закликав містян лишатися в укриттях.
Крім того про звуки вибухів інформують мешканці Харкова.
Оновлення 23:11. Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук спростувала інформацію вибухи на Прикарпатті.
"За попередніми даними, на цей час в області все спокійно", - повідомила Онищук.