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"Довкола нас вирви, залишки броні та жахливі свідчення дій військових злочинців", - Резніков

Міністр оборони України розповів про візит у Гостомель.

"Довкола нас вирви, залишки броні та жахливі свідчення дій військових злочинців", - Резніков
Фото: Макс Требухов

Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав звільнений Гостомель і розповів про зруйноване місто та знищений літак "Мрія". Про це інформує Міноборони

"Разом із Командувачем оборони Києва та оперативного напрямку-командувачем Сухопутних військ ЗС України генерал-полковником Олександром Сирським та Міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським я мав за честь подякувати нашому війську за їх невпинну боротьбу, за опір, який вони дали окупанту. Перед знищеною рашистами «Мрією». Довкола нас вирви, залишки броні та жахливі свідчення дій військових злочинців – зруйновані міста та цинічно вбиті мирні мешканці. Біль, який пережили наші люди тут не можна уявити".

Також Резніков розповів, що десятки місцевих мешканців Гостомеля уперше за місяць змогли без страху вийти з укриттів. Зараз над Гостомелем майорить український прапор.

Нагадаємо, що учора військові показали фотографії зі звільненого від російських окупантів Ірпеня. У ЗСУ зазначили, що те, що росіяни лишили після себе, поза межами людського розуміння.

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