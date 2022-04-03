Російські ЗМІ називають 43-річного Слабцова "елітним десантником". 1 квітня його поховали у закритій труні на кладовищі у Рязані.

Українські військові знищили гвардії підполковника російської армії Віталія Слабцова. Він був заступником командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.

Фото: twitter.com/666_mancer

Про це ввечері неділі, 3 квітня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та військовій техніці. Так, у районі Харкова зазнала значних втрат мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку. Встановлено, що втрати зазначеного підрозділу склали майже 80% особового складу.

За оперативними даними, через значні втрати особового складу близько 25-ти військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовилися брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.

"Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова", – зазначили у Генштабі.

РосЗМІ називають 43-річного Слабцова "елітним десантником" і пишуть, що він загинув 24 березня. 1 квітня його поховали у закритій труні на кладовищі у Рязані.

Нагадаємо, окупанти вже втратили на війні в Україні 18 тис. осіб.