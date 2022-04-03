Держнагороду також отримав лікар ортопед-травматолог, який рятує життя наших захисників.

Президент Володимир Зеленський відвідав поранених прикордонників, які проходять лікування у Головному військово-медичному клінічному центрі.

Про це повідомила пресслужба президента.

У цьому медзакладі надають допомогу пораненим охоронцям кордону з ушкодженнями різного ступеня важкості.

Зеленсбкий поспілкувався з головою ДПСУ Сергієм Дейнеком та керівництвом клінічного центру, поцікавився потребами в медичному напрямку та які заходи вживаються для надання допомоги захисникам під час війни.

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та відповідно до указів Президент вручив державні нагороди вісьмом прикордонникам із різних підрозділів. Вони дістали поранення у боях за Харків, Чернігів, Гостомель, а також у бойових зіткненнях із ворожими диверсійно-розвідувальними групами", - йдеться в повідомленні.

Фото: president.gov.ua

Крім того, державну нагороду отримав лікар ортопед-травматолог медичного закладу. Офіцер медичної служби є провідним військовим травматологом України та проводить складні операції, рятуючи життя і здоров'я захисників.

Нагороджені були відзначені медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, раніше нагороду "За заслуги перед Черкащиною" отримав автор фрази про російський корабель - прикордонник Роман Грибов.