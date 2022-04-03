Зґвалтування українських жінок на очах у їхніх родин - це зброя росіян, - посол Британії

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс наголосила, що солдати російської армії використовують зґвалтування українських жінок на очах у їхніх родин як зброю війни.

Про це вона написала у своєму Twitter.

"Зґвалтування – це знаряддя війни. Хоча ми ще не знаємо повної міри його використання в Україні, вже зрозуміло, що воно було частиною російського арсеналу. Жінок ґвалтували на очах їхніх дітей, дівчат - на очах у їхніх родин, в якості свідомого акту підкорення", - зазначила Сіммонс.

Посол наголосила, що зґвалтування є військовим злочином.

Rape is a weapon of war. Though we don’t yet know the full extent of its use in #Ukraine it’s already clear it was part of 🇷🇺 arsenal. Women raped in front of their kids, girls in front of their families, as a deliberate act of subjugation. Rape is a war crime. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 3, 2022

Нагадаємо, росіяни самі зізнаються, що скоюють злочини проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Днями у розпорядженні Служби безпеки опинилися перехоплення телефонних розмов, з яких стало відомо, що росіяни почали ґвалтувати неповнолітніх дівчат і їсти собак.

Після звільнення міст Київщини також стало відомо про вбивства мирних мешканців та масові ґвалтування жінок. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що шокований повідомленнями про звірства російської армії на Київщині, і наголосив, що на Росію чекають нові санкції.