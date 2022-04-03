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Зґвалтування українських жінок на очах у їхніх родин - це зброя росіян, - посол Британії

Мелінда Сіммонс наголосила, що окупанти вважають подібні звірства "актом підкорення".

Зґвалтування українських жінок на очах у їхніх родин - це зброя росіян, - посол Британії
Мелінда Сіммонс
Фото: twitter.com/melsimmons24

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс наголосила, що солдати російської армії використовують зґвалтування українських жінок на очах у їхніх родин як зброю війни.

Про це вона написала у своєму Twitter.

"Зґвалтування – це знаряддя війни. Хоча ми ще не знаємо повної міри його використання в Україні, вже зрозуміло, що воно було частиною російського арсеналу. Жінок ґвалтували на очах їхніх дітей, дівчат - на очах у їхніх родин, в якості свідомого акту підкорення", - зазначила Сіммонс.

Посол наголосила, що зґвалтування є військовим злочином.

Нагадаємо, росіяни самі зізнаються, що скоюють злочини проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Днями у розпорядженні Служби безпеки опинилися перехоплення телефонних розмов, з яких стало відомо, що росіяни почали ґвалтувати неповнолітніх дівчат і їсти собак.

Після звільнення міст Київщини також стало відомо про вбивства мирних мешканців та масові ґвалтування жінок. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що шокований повідомленнями про звірства російської армії на Київщині, і наголосив, що на Росію чекають нові санкції.

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