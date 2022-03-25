Як діяти в разі сексуального насильства під час війни, – інфографіка від уряду

Урядова уповноважена з гендерної політики Катерина Левченко оприлюднила інфографіку про те, що робити в разі сексуального насильства під час війни.

“Таких випадків більшає, бо російські окупанти використовують його як зброю війни”, – йдеться в повідомленні.

Левченко зазначила, що інформацію підготували спільно з “Ла Страда-Україна/La Strada-Ukraine” та МВС України.

“Це страшні злочини, але про них не можна мовчати. Загарбники є злочинцями і мають нести покарання за скоєне! Міжнародний кримінальний суд збирає докази та розслідує воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені в Україні з початку вторгнення Росії. Зґвалтування та інші форми сексуального насильства, пов’язані з війною, також належать до таких злочинів”, – додала уповноважена.