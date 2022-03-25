Захисники утримують Чернігів та стримують просування на Київ, – Генштаб

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено шість повітряних цілей ворога.

Українські захисники утримують місто Чернігів та стримують просування противника у напрямку на Київ.

Водночас угруповання сил і засобів оборони столиці продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та стійке утримання всіх визначених рубежів оборони. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 12 годину.

Оборонна операція на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках триває.

На Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків ведеться стійка оборонна операція, основні зусилля зосереджені на недопущенні прориву противника.

Протягом попередньої доби наші воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено шість повітряних цілей ворога: один літак, один БПЛА та чотири крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога.

На Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону.

На Півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.

"Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії, свідомо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни", – підкреслили в Генеральному штабі.