СБУ направила до РНБО матеріали для введення санкцій щодо вищого керівництва РФ

Служба безпеки України направила до РНБО матеріали для введення санкцій стосовно вищого керівництва Російської Федерації.

Про це йдеться у Телеграм-каналі СБУ.

Серед них – члени Радбезу РФ, Ради Федерації Федеральних Зборів та депутати Державної думи.

Також спецслужба повідомила, що з початку війни ліквідувала більше 20 ворожих ДРГ і затримала понад 350 їхніх учасників.

“Сьогодні багато наших колег зі зброєю в руках знищують ворога на полі бою. Але не менш важливий напрям – протидія розвідувально-підривній діяльності. Й наразі ми вдосконалюємо досвід, який СБУ отримала за 30 років свого існування, і робимо все, аби усі можливості спецслужби максимально ефективно працювали на безпеку країни”, – зазначив Голова СБУ Іван Баканов.

Зокрема серед нещодавніх результатів СБУ: