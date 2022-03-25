СБУ направила до РНБО матеріали для введення санкцій щодо вищого керівництва РФ

Служба безпеки України направила до РНБО матеріали для введення санкцій стосовно вищого керівництва Російської Федерації.
Про це йдеться у Телеграм-каналі СБУ.
Серед них – члени Радбезу РФ, Ради Федерації Федеральних Зборів та депутати Державної думи.
Також спецслужба повідомила, що з початку війни ліквідувала більше 20 ворожих ДРГ і затримала понад 350 їхніх учасників.
“Сьогодні багато наших колег зі зброєю в руках знищують ворога на полі бою. Але не менш важливий напрям – протидія розвідувально-підривній діяльності. Й наразі ми вдосконалюємо досвід, який СБУ отримала за 30 років свого існування, і робимо все, аби усі можливості спецслужби максимально ефективно працювали на безпеку країни”, – зазначив Голова СБУ Іван Баканов.
Зокрема серед нещодавніх результатів СБУ:
- у Києві знищено озброєне диверсійне угруповання РФ, яке видавало себе за підрозділ Тероборони
- викрито більше 10 агентів російських спецслужб на Луганщині
- затримано агентів РФ, які збирали розвіддані про українські БПЛА
- нейтралізовано спроби здійснити «федералізацію» на Запоріжжі
- блоковано 89 Youtube-каналів російських медіа та пропагандистів і тисячі акаунтів у соцмережах, де ворог отримував дані про ЗСУ.