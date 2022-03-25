Чичеріну, яка разом з окупантами зняла з мерії Енергодара український прапор, оголосять у міжнародний розшук

Правоохоронці оголосили їй підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

Правоохоронці оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України російській співачці Юлії Чичеріній.

Про це йдеться у Телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

Встановлено, що 21 березня 2022 року Чичеріна прибула до Енергодара і разом з окупантами зняла з даху будівлі мерії міста український прапор.

“Прихильниця “руського миру” здійснила наругу над державним прапором України та закликала до повалення конституційного ладу. За українським законодавством підозрюваній може загрожувати довічне позбавлення волі”, – йдеться у повідомленні.

Співачці заочно оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Підозрювану буде оголошено у міжнародний розшук, наразі вживаються заходи щодо накладення арешту на її активи, незалежно від того, де вони знаходяться.

Нагадаємо, Чичеріна давно і послідовно підтримує терористичні організації, які захопили владу на півдні Донбасу. У 2017 році Чичеріна отримала "паспорт ЛНР". СБУ оголосила співачку в розшук ще у 2015 році.

Раніше стало відомо, що Україна ініціює міжнародний розшук російського співака Олега Газманова у зв'язку з підозрою у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.