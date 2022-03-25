У Запоріжжі у вихідні вводять комендантську годину.
Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
Вона розпочнеться о 20:00 суботи 26 березня і закінчиться о 05:00 у понеділок 28 березня.
У цей час буде заборонено пересуватися містом без спеціальної перепустки.
“Просимо керівників підприємств, що відносяться до критичної інфраструктури, своєчасно подати заявки на оформлення перепусток”, – зазначив він.
Старух закликав усіх містян поставитися до цього з розумінням.
Нагадаємо, вперше Запоріжжя з початку війни обстріляли 16 березня, було завдано ракетного удару в районі залізничного вокзалу і ботанічного саду.