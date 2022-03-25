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У Запоріжжі у вихідні вводять комендантську годину

Містом буде заборонено пересуватися без спеціальної перепустки.

У Запоріжжі у вихідні вводять комендантську годину
Олександр Старух
Фото: facebook.com/starukholexander

У Запоріжжі у вихідні вводять комендантську годину.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Вона розпочнеться о 20:00 суботи 26 березня і закінчиться о 05:00 у понеділок 28 березня.

У цей час буде заборонено пересуватися містом без спеціальної перепустки.

“Просимо керівників підприємств, що відносяться до критичної інфраструктури, своєчасно подати заявки на оформлення перепусток”, – зазначив він.

Старух закликав усіх містян поставитися до цього з розумінням.

Нагадаємо, вперше Запоріжжя з початку війни обстріляли 16 березня, було завдано ракетного удару в районі залізничного вокзалу і ботанічного саду.

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