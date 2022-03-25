На Херсонщині ворог окопався в населених пунктах і звідти стріляє по обороні Дніпропетровщини і Миколаївщини

Над Миколаєвом збили ще дві ракети.

У Бучанському районі Київської області найзапеклішими точками залишаються Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів та села Немішаєвської громади. Там постійні мінометні та артилерійські обстріли. Є влучання в приватні будинки.

У Вишгородському районі ворог впритул підійшов до Славутича. Місто залишається в ізоляції. В Броварському районі сили оборони проводять успішну оборонну операцію. В Фастівському районі внаслідок ракетного удару – пожежа. Триває гасіння. Інформації про жертв і постраждалих поки немає. Про це йдеться у зведенні від голів ОДА станом на 8 ранку.

Триває оборона Чернігова. У самому місті – без змін, ситуація залишається складною. По області активні бої за маршрутам пересування ворога.

В Житомирській області вночі були повітряні тривоги. Ракетно-бомбових ударів не зафіксовано. Водночас мер міста Сухомлин о 9 ранку повідомив, що були потрапляння ворожих снарядів.

Російські війська вночі здійснили два ракетні удари по військові частині в Дніпропетровській області. Дані щодо постраждалих уточнюються.

У Кіровоградській області ніч була спокійною.

Околиці Сум росіяни з вечора крили артилерією. Ці обстріли не вщухають уже другий тиждень. Також неспокійна ніч була в Охтирському районі, артилерія ворога обстрілювала околиці Тростянця. Наразі дані щодо руйнувань та постраждалих відсутні.

Житлові райони Харкова всю ніч обстрілювали з зброї дальньої дії, є пожежі, працюють рятувальники, кількість постраждалих ще встановлюють.

Область: бої ведуться в Ізюмі, попри пропагандистські заяви окупантів, що вони взяли Ізюм, ЗСУ тримають позиції та ведуть бій. Окупанти обстріляли Дергачі: житлові приміщення, лікарню, карету "швидкої", є поранені. В Малій Рогані вертоліт ворога обстріляв свої ж позиції танкового полку, знищив російську техніку та живу силу.

Сили оборони Запорізького краю продовжують стримувати просування ворога в напрямку Запоріжжя. На окремих напрямках змушують противника відступати, продовжуючи нищити ворожу техніку. Запеклі бої з ворогом точаться у населених пунктах Кам’янське, Оріхів, Гуляйполе. Особовим складом одного з підрозділ ТрО Запорізької області було проведено наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району.

Волинь, Хмельниччина, Закарпаття – тихо. Вінниця – були тривоги. Тернопіль – тихо, Черкаси – тривоги. Львівщина – спокійно. Полтавщина і Чернівці, Івано-Франківськ – теж. На Рівненщині вночі була тривога.

На Луганщині постійні обстріли всіх міст, бої в Рубіжному і Попасній. За 24 березня в Сєвєродонецьку та Рубіжному загинули пʼятеро людей, 8 поранені. Пошкоджено 32 обʼєкти – 7 багатоповерхівок, 9 приватних будинків, школа, кінотеатр, господарчі споруди, гаражі та інфраструктуру.

Мар'їнка, Авдіївка Донецької області – всю ніч обстріли, на ранок ще тривають. Є поранені цивільні. Маріуполь – без змін. Гуманітарні вантажі не пропускають. Люди виїжджають самотужки до Мангуша чи Бердянська. Звідти – евакуація автобусами тих, хто потребує. Але з автобусами постійна затримка на маршруті – на блокопостах росіян постійні перешкоди.

Над Миколаєвом вночі збили дві ракети, по області були тривоги.

За минулу ніч на Херсонщині були сильні вибухи в межах обласного центру та біля Миколаївщини. За інформацією жителів територіальних громад Високопілля, Великої Олександрівки, Берислава, окупанти, розміщені на території багатьох населених пунктів, риють в селах окопи та звідти стріляють по локаціях ЗСУ, що розміщені на Дніпропетровщині і Миколаївщині.

Одеса – ніч була спокійною.

Нагадаємо, за словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, цієї ночі ключові бої проходили в Київській області.