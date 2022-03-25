У Празі перейменували вулицю, де розташоване посольство РФ, на Українських Героїв

У Празі перейменували вулицю, де розташоване російське посольство, на Українських Героїв. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Міська рада Праги прийняла рішення про перейменування вулиці, на якій розташоване посольство Росії, на вулицю Українських Героїв", - зазначив посол.

За словами депутат міської ради Праги Яна Чабра, зміна не стане проблемою для мешканців чеської столиці, бо на тій частині вулиці, яка розташована поряд із площею Бориса Нємцова, ніхто не живе.

"У цій місцевості немає фізичної особи, якій довелося б змінювати посвідку, а також немає зареєстрованого офісу будь-якої юридичної особи, крім Російської Федерації", - повідомив депутат.

Крім того, як зазначив Перебийніс, міст на цій вулиці буде названо на честь Героя України Віталія Скакуна, "який 24 лютого ціною свого життя підірвав міст у Генічеську, щоб стримати наступ російських окупантів", - написав Перебийніс.

Раніше в Празі розпочало свою онлайн-трансляцію "Радіо Україна".

"Радіо є повністю україномовним з виключно українською музикою. Проєкт розрахований на українців, які змушені були переїхати до Чехії, рятуючись від російської війни проти України", - зазначили в посольстві України в Чехії.