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Франція розгорнула одночасно три ядерні субмарини вперше за 30 років

Такого не було з часів холодної війни.

Франція розгорнула одночасно три ядерні субмарини вперше за 30 років
Фото: TheTimes

Франція розгорнула одночасно три ядерні субмарини вперше за 30 років як відповідь на ядерну загрозу з боку Росії.

Про це пише The Times з посиланням на Telegramme, газету бретонського порту.

Два з чотирьох підводних човнів з балістичними ракетами класу «Тріомфант» Франції покинули свою базу на острові Іль-Лонж, на півдні від Бреста. Ще одне судно патрулює під Атлантикою, як завжди.

Востаннє три ядерні човни були розгорнуті одночасно за десятиліття до закінчення холодної війни. Під час протистояння США та Радянського Союзу через ракети середньої дальності в Європі.

Нагадаємо, учора Франція заморозила близько 850 мільйонів євро активів росіян, включаючи майно та яхти. 

Раніше Пентагон назвав небезпечною риторику Москви щодо вірогідності використання ядерної зброї. Після того як речник президента РФ Дмитро Пєсков у інтерв'ю CNN заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю в разі загрози існуванню країни.

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