Біля Києва потрапив під обстріл евакуаційний поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ, - Камишін
Біля Києва потрапив під обстріл евакуаційний поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ, - Камишін
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
ГоловнаСуспільствоВійна

​24 березня Повітряні сили знищили Су-34 та безпілотник оперативно-тактичного рівня

Українська авіація продовжує працювати по наземних цілях ворога.

​24 березня Повітряні сили знищили Су-34 та безпілотник оперативно-тактичного рівня
Фото: Оперативно

24 березня російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ

«Один БпЛА оперативно-тактичного рівня уражено зенітними ракетами. Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети, – йдеться у повідомленні. – Авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченню військ рашистів».

Станом на ранок 24 березня Збройні сили України знищили понад 280 повітряних цілей РФ, зокрема, 108 літаків, 124 гелікоптер, 50 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також