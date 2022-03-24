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Українські військові знищили російську військову техніку у Чорнобаївці

Вдесяте.

Українські військові знищили російську військову техніку у Чорнобаївці
Присутність російських вертольотів у Чорнобаївці
Фото: Planet Labs/The Times

Українські військові знищили російську техніку в Чорнобаївці вже вдесяте. Про це повідомляє радник Офісу Президента Олексій Арестович.

"Десятий раз Чорнобаївки - зустрічай! Наразі спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст - тікають!" - йдеться у повідомленні Арестовича.

Також відео обстрілів російської техніки у Чорнобаївці виклав на своїй сторінці у Телеграм голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Нагадаємо, що 21 березня Збройні сили України захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки.  Справа в тому, що на цьому аеродромі під Херсоном рашисти розмістили штаби майже всіх підрозділів свого угрупування: 22 армійського корпусу, 7-ої десантно-штурмової дивізії, 127-ої окремої бригади розвідки та 20-ої мотострілецької дивізії. А найголовніше - командний пункт всього угрупування військ РФ на цьому напрямку.

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