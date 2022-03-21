​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки

Рашисти розмістили там командний пункт всього угрупування своїх військ на цьому напрямку.

Збройні сили України знищили штаб одного з підрозділів армії Росії на півдні і захопили штабні мапи рашистів.

Про це повідомляє Defense Express, яке, після згоди українських військових, опублікувало одну з мап.

Зазначається, що опублікована мапа датована 10 березня, тобто всю інформацію з неї ЗСУ вже успішно використали, а сама вона пройшла відповідну "редактуру".

Інформація з карти дозволяє оцінити реальні сили ворога станом на середину березня, які складались з 10 батальйонних тактичних груп, сформованих з підрозділів 49-ої загальновійськової армії РФ та 7-ої десантно-штурмової дивізії. Водночас, підрозділи 22-го армійського корпусу армії РФ діяли без формування БТР.

Фото: twitter.com/CrimeaSmotra

Щодо Чорнобаївки, в якій ворог вперто зосереджує вертольоти, які регулярно знищує українська артилерія, то її "феномен" виявився простим. Справа в тому, що на цьому аеродромі під Херсоном рашисти розмістили штаби майже всіх підрозділів свого угрупування: 22 армійського корпусу, 7-ої десантно-штурмової дивізії, 127-ої окремої бригади розвідки та 20-ої мотострілецької дивізії. А найголовніше - командний пункт всього угрупування військ РФ на цьому напрямку.

Видання пише, що в реальності вже після першого артилерійського удару вся організація російських військ, скорше за все, була схожа на "пожежу у борделі". Тобто приймались абсолютно алогічні рішення, які лише погіршували ситуацію.

Украинские военные разбили командный пункт орков на днях.

После кончины, российские офицеры поделились документацией и картами.

Спасибо им уже никто не скажет.



Для критиков: карта отработана военными. Дали добро на публикацию. pic.twitter.com/dcRra3BfIF — ПАТРІОТ УКРАЇНИ! (@CrimeaSmotra) March 21, 2022

Нагадаємо, на території аеродрому "Чорнобаївка" окупанти намагаються облаштувати базу. На даній локації до сьогожнішнього дня українські сили громили їх уже шість разів. Сьогодні українські військові усьоме вдарили по тимчасово окупованому аеродрому. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Уперше ворожа техніка у Чорнобаївці була знищена ще 27 лютого.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Чорнобаївка увійде в історію воєн: "Це - місце, де російські військові і їхні командири показали себе повністю, такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів! І вони все одно приходять туди".