У Запорізькій області Збройні сили України підбили російський Т-90 "Владімір".
Про це повідомили в Командуванні сил логістики ЗСУ.
Т-90 - сучасний російський основний бойовий танк. Створений у кінці 1980 - на початку 1990-х років як глибока модернізація танка Т-72Б.
"Вові" добряче наваляли, і він трохи повісив "носа", – пожартували на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, 13 березня командир роти "Азов" знищив три Т-72 російських окупантів, у полон потрапило 12 ворогів.
17 березня в ЗМІ з'явилася інформація, що українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, техніку ремонтують для використання в боях.
21 березня три танки ЗСУ ліквідували три окупантські Т-72, БТР-82 і МТЛБ.