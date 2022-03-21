Його розробили наприкінці 1980 - на початку 1990-х років як глибоку модернізацію танка Т-72Б.

У Запорізькій області Збройні сили України підбили російський Т-90 "Владімір".

Про це повідомили в Командуванні сил логістики ЗСУ.

Т-90 - сучасний російський основний бойовий танк. Створений у кінці 1980 - на початку 1990-х років як глибока модернізація танка Т-72Б.

"Вові" добряче наваляли, і він трохи повісив "носа", – пожартували на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, 13 березня командир роти "Азов" знищив три Т-72 російських окупантів, у полон потрапило 12 ворогів.

17 березня в ЗМІ з'явилася інформація, що українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, техніку ремонтують для використання в боях.

21 березня три танки ЗСУ ліквідували три окупантські Т-72, БТР-82 і МТЛБ.