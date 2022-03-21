На Київщині затримали "родинний дует" мародерів, - Нацполіція

Зловмисники викрадали велосипеди, мопеди, побутові речі та інструменти, тоді ховали в лісі й на території недобудов.

Правоохоронці затримали на Київщині батька і сина, які займалися мародерством.

Про це повідомили в поліції Київської області.

"Батько та син орудували у дворах та будинках місцевих жителів, викрадали велосипеди, мопеди, побутові речі та інструменти. Викрадене, чоловіки ховали у лісі та на території недобудов і мали на меті в подальшому все реалізувати", - зазначають правоохоронці.

Під час однієї з крадіжок чоловіків затримали співробітники Бучанського районного управління поліції.

Наразі розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 185 (крадіжка).

Затриманим позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, на Кіровоградщині троє мародерів викрали харчі, пальне та гроші з приміщення, де готували їжу для ЗСУ. Особи зловмисників встановили.